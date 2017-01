Nba: Westbrook detta legge, Gallinari si inchina

Un Russell Westbrook ancora una volta devastante trascina Oklahoma City al successo su Denver: la stella dei Thunder realizza la 17esima tripla doppia stagionale (con 32 punti) e piega i Nuggets di Gallinari (15 i punti per lui). Cadono anche gli Hornets, battuti nettamente da San Antonio: notte opaca per Belinelli: solo 5 punti con 2/10 dal campo. Chicaco piega Toronto all'overtime grazie a un Butler da favola: 42 punti a referto per lui.



Numeri di nuovo impressionanti per Westbrook che con 32 punti, 17 rimbalzi (mai così tanti quest'anno) e 11 assist timbra la tripla doppia numero 17 in stagione, la 54esima in carriera, e si rivela determinante nel successo dei Thunder (121-106) su Denver. I Nuggets non trovano il Gallinari delle giornate migliori (15 punti, 7 rimbalzi ma anche 5/18 dal campo e 0/4 da tre), provano a restare a galla con i 24 punti di Chandler ma devono arrendersi e incassare la quinta sconfitta consecutiva con almeno 120 punti subiti. Un allarme che suona forte in casa Nuggets. Non brilla Marco Belinelli che chiude con un misero bottino di 5 punti la trasferta dei suoi Hornets sul parquet di San Antonio: gli Spurs, trascinati dai 21 punti del rookie Bertans e dai 19 di Leonard, vincono 102-85 prendendo il largo nella seconda parte di gara.





