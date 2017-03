Sospiro di sollievo per i Golden State Warriors che con ogni probabilità riavranno Kevin Durant pronto per l'inizio dei playoff NBA a metà aprile. La franchigia californiana temeva il peggio, un'assenza di mesi, e invece l'esito degli esami parla di "una distorsione di secondo grado al legamento mediale collaterale e una contusione alla tibia", aggiunge che l'ala "verrà rivalutata tra quattro settimane" e che "non è escluso che possa tornare a giocare prima della fine della regular season".



salteràabbondante di partite e in base a come procederà il recupero lo staff medico deipotrebbe decidere comunque di preservarlo per i. Certamente la sua assenza peserà in questo finale dima viste le prospettive che parlavano di mesi di stop immediatamente dopo l'infortunio, coache i suoi posso essere più che soddisfatti.si è fatto male dopo appena un minuto della gara persa stanotte daisul campo degli, la gara di casa pervisto che è natoe che per lui era la