Nba: super Harden, Cleveland cade ancora

Grazie a una prestazione maiuscola di James Harden (tripla doppia con 38 punti) gli Houston Rockets battono 117-112 i campioni in carica di Cleveland condannandoli alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. E adesso per LeBron James e compagni il primato nella Eastern Conference non è più così saldo anche alla luce del contemporaneo successo dei Celtics che, imponendosi 100-80, rifilano ai Chicago Bulls il quinto ko di fila.



Continua a suonare forte il campanello d'allarme in casa Cleveland: i Cavs perdono anche a Houston e dovranno rimettersi in carreggiata nell'ultima parte di regular season se vorranno mantenere la leadership a Est, insidiata dalla rimonta di Washington e Boston. A trascinare i Rockets è il solito Harden che con 38 punti, 11 assist e 10 rimbalzi centra la sua 16esima tripla doppia stagionale e conclude per la 31esima volta una partita con almeno 30 punti all'attivo. La stella dei Rockets vince il duello personale con LeBron James che mette a referto 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. I Cavs mettono sul piatto anche i 28 di Irving ma devono arrendersi alla rimonta dei Rockets, capaci di risalire anche dal -14 del secondo quarto.



Decisamente più netto il successo deiche prendono il largo già nel primo quarto (chiuso sul 22-9) e affondano iormai in caduta libera.realizza 22 punti mentre nella notte da dimenticare dinon si salva nessuno:e Btler chiudono la partita con la miseria di 13 punti in due (8+5). Si interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive dei, battuti 102-98 sul campo deitimbra una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi che annulla le prove di un super(26 punti e 21 rimbalzi) di(20). Prezioso successo esterno diche vince 110-101 arestando in corsa per un posto playoff a Ovest:prende per mano icon 39 punti,ne aggiunge altri 26. Completano il quadro della notte i successi deisui(120-112 e prima vittoria casalinga del 2017 per) e quello disui(118-116).