Nba: sorriso Nuggets, la firma è di Gallinari

C'è la firma di Danilo Gallinari nel successo di Denver su Minnesota: l'azzurro mette a referto 18 punti e a 27 secondi dalla sirena realizza il canestro decisivo, quello che sancisce il definitivo 105-103 per i Nuggets. Vincono anche gli Warriors che, grazie a un impressionante primo quarto, piegano i Raptors (121-111). Aldridge trascina San Antonio contro Phoenix, è crisi per i Clippers che perdono anche contro i Pelicans.



Notte da protagonista per Danilo Gallinari che con 18 punti risulta determinante nel successo di Denver sui Minnesota Timberwolves, anche se la parte del leone la recitano Towns (tripla doppia con 15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e Jokic che la tripla doppia la manca per un niente (16 punti, 11 assist e 8 rimbalzi). Notte da spettatore invece per Marco Belinelli che, ai box per un infortunio alla caviglia sinistra, applaude il successo dei suoi Hornets contro i Magic (120-101): Charlotte gioca di squadra e manda in doppia cifra ben sei uomini.



Numeri tondi anche per Golden State che si rialza prontamente dopo il ko con Cleveland e batte Toronto. A fare notizia è il primo quarto da favola nel quale gli Warriors segnano la bellezza di 42 punti. Curry (28), Durant (22 + 17 rimbalzi) e Thompson (21) chiudono un incontro segnano almeno 20 punti ciascuno per l'11esima volta. I Raptors si consolano con i 29 di DeRozan che supera Bosh e, con 10.290 punti all'attivo, diventa il giocatore più prolifico nella storia della franchigia. Fanno festa anche gli Spurs che, senza Leonard messo fuori causa da un virus intestinale, battono 119-98 i Suns con 27 punti di un ottimo Aldridge.





