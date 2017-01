Il mistero Derrick Rose è stato risolto: il giocatore dei New York Knicks, che non si era presentato alla gara di ieri contro i New Orleans Pelicans sparendo nel nulla senza dare alcuna informazione, era tornato a Chicago per stare con la famiglia. La guardia, che è rientrata oggi a New York per l'allenamento, ha chiesto scusa ai compagni, all'allenatore e alla dirigenza, non verrà sospeso ma sarà multato e sarà a disposizione per la gara coi Philadelphia 76ers.



"Sono stato a Chicago da mia madre, aveva bisogno di me e io avevo bisogno di stare con la mia famiglia: quando i Knicks hanno chiamato non ho risposto perché avevo bisogno dei miei spazi. Quello che ho fatto non ha niente a che fare col basket, e non c'è nessun problema tra me e coach Hornacek. Era un problema familiare, queste cose succedono. Rimpiango però di non aver informato i Knicks della mia assenza: la dirigenza, comunque, ha accettato la mia spiegazione", ha detto Rose ai tanti giornalisti che lo attendevano per ascoltare il motivo della sua "fuga".



Rose, prima di affrontare i tanti cronisti della Grande Mela, ha spiegato al presidente Phil Jackson e al general manager Steve Mills i motivi della sua sparizione senza informare nessuno, e poi si è messo al lavoro insieme ai compagni come da consuetudine.