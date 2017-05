NBA, Playoff: Warriors senza freni, 3-0 agli Spurs

I Golden State Warriors restano imbattuti nei playoff NBA, vincono anche gara 3 120-108 in Texas contro i San Antonio Spurs e si portano sul 3-0 nella serie di finale della Western Conference, a 48 minuti dal terzo viaggio consecutivo alle Finals. I neroargento di coach Popovich, sempre senza Leonard e Parker, non possono nulla contro le fiammate dei californiani guidati da un bollente Durant da 33 punti e 10 rimbalzi.

Nemmeno il ritorno a casa in Texas, all'AT&T Center, riesce ridare vigore ai San Antonio Spurs che si inchinano 120-108 in gara 3 alla corazzata Golden State Warriors, presentatasi senza Iguodala e Pachulia. I neroargento, sotto 2-0 nella serie di finale della Western Conference e sempre senza Kawhi Leonard e Tony Parker, non possono nulla contro lo strapotere dei californiani, ancora imbattuti in questi playoff NBA. Nel primo periodo c'è equilibrio e gli Spurs chiudono avanti 33-29. La partita resta viva fino al 49-49, poi arriva un break di 12-0 dei Warriors con 8 punti di Durant che scava il primo solco e permette loro di andare al riposo sul +9.

Dopo la pausa negli spogliatoi gli Spurs tornano in campo ancora più carichi e con Simmons risalgono fino a -3; lì arriva però un'altra fiammata di Golden State che vola fino a +18 (98-80) grazie ad un sontuoso Durant, che segna 19 dei suoi 33 punti finali proprio nel terzo periodo. Nell'ultimo quarto San Antonio riesce a rifarsi sotto fino a -8 ma Thompson, Clark e Curry aprono il fuoco dall'arco e chiudono il discorso. Per gli Spurs non bastano 18 punti di Aldridge e 21 in 18 minuti di un commovente Ginobili; nei Warriors, oltre ai 33 di Durant, ci sono i 21 di Curry e i 16, tutti nel primo tempo, di JaVale McGee. Nella notte tra lunedì e martedì andrà in scena gara 4, sempre a San Antonio.