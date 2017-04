NBA, Playoff: Celtics e Wizards avanti 3-2

Si spezza l'equilibrio nelle serie di primo turno a Est nei playoff NBA dopo le due partite giocate nella notte. I Boston Celtics, dopo aver rimontato da 0-2 a 2-2, mettono la freccia col successo sul parquet amico per 108-97 sui Chicago Bulls, ancora senza Rajon Rondo. Vittoria casalinga anche per gli Washington Wizards che, dopo i due ko ad Atlanta, superano 103-99 gli Hawks con 20 punti e 14 assist di John Wall.

Si torna in campo al TD Garden e i Boston Celtics, battuti nelle prime due gare in casa ma capaci di vincere le successive due a Chicago per impattare la serie, battono 108-97 i Bulls e mettono la freccia, 3-2. I Tori, sempre senza Rajon Rondo, infortunato alla mano destra, rispondono colpo su colpo ai padroni di casa fino a metà quarto periodo spinti da un super Dwyane Wade da 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist con 10 su 10 ai liberi: nel finale però i Celtics piazzano un parziale di 13-0 firmato da Horford e Thomas, volano sul 104-99 e lì chiudono il discorso. Sono 21 i punti finali di Horford mentre Isaiah Thomas, pur tirando male (1 su 10 da tre), chiude a 24, gli stessi di un solido Avery Bradley.

Il fattore campo è decisivo finora fra Washington e Atlanta: dopo le due sconfitte di fila in Georgia, gli Wizards tornano a casa e battono 103-99 gli Hawks in un match tiratissimo per andare avanti 3-2 nella serie. In un paio di occasioni i padroni di casa provano la fuga, nel secondo periodo con una tripla di di John Wall per il +11 (69-58) e nel quarto quarto dopo una schiacciata di Oubre (92-83). Gli Hawks però non ci stanno e ogni volta tornano sotto grazie a Millsap, 21 con 11 rimbalzi, e Schroeder, immarcabile con 29 punti (5 su 6 da tre) e 11 assist. Nel finale è John Wall, 20 con 14 assist, a mettere il canestro della vittoria per il 103-99 a 47 secondi dalla fine. Negli Wizards il migliore è Beal con 27 punti, mentre dalla panchina positivo il croato Bogdanovic, 14.