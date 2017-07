Il suo sogno era quello di ritirarsi da giocatore dei Boston Celtics e così sarà. Infatti la franchigia biancoverde ha annunciato la firma di Paul Pierce (accordo formale di un giorno), free agent dopo essere stato tagliato dai Los Angeles Clippers qualche settimana fa, permettendogli così di chiudere la lunga carriera NBA, 19 stagioni, con la squadra che lo ha scelto nel 1998 e della quale è diventato un simbolo (15 anni), portandola al titolo nel 2008.

"E' un onore per me avere ancora una volta l'opportunità di far dei Boston Celtics. L'organizzazione e la città mi presero e mi fecero diventare uno di loro, e non potrei immaginare di chiudere la mia carriera in maniera diversa. Sono un Celtic per la vita", ha detto Pierce che, come documentato dal sito dei Celtics, ha posato con la sua maglia biancoverde numero 34, ha firmato il contratto di un giorno nell'ufficio del presidente Danny Ainge e poi si è spostato in palestra per qualche tiro.