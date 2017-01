Nba: i Pelicans piegano Cleveland, cadono anche Warriors e Rockets

Trascinati da una grande prova di Terrence Jones, i New Orleans Pelicans battono 124-122 Cleveland: ai Cavs non bastano la tripla doppia di LeBron James e un super Irving da 49 punti. Cadono anche gli Warriors, piegati da Miami proprio allo scadere (105-102), mentre i Bucks stendono i Rockets (127-114). Vincono gli Spurs e i Thunder del solito Westbrook, i 18 punti di Belinelli non servono agli Hornets per evitare il ko con i Wizards.



Seconda sconfitta consecutiva per i Cavs che allo Smoothie King Center vengono stesi da New Orelans: i Pelicans si impongono 124-122 aggrappandosi alle prestazioni da urlo di Terrence Jones (36 punti e 11 rimbalzi) e Jrue Holiday (33 punti + 10 assist). Grandi numeri anche per Cleveland, che tuttavia non servono a evitare il quinto ko nelle ultime sette partite: Irving mette a referto 49 punti, LeBron James timbra una tripla doppia (26 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), Love ne aggiunge 22. Se i campioni in carica piangono, non ridono nemmeno i vicecampioni di Golden State, battuti 105-102 a Miami: a far godere gli Heat è una tripla di Dion Waiters a sei decimi dalla sirena. Tra gli Warriors, al settimo tonfo stagionale, tripla doppia di Curry (21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e 27 punti di Durant.





Notte da dimenticare anche perche, sotto i colpi di Giannis(31 punti per lui) perde 127-114 contro ial. Tripla solo sfiorata per Jamesche chiude la sua prova con 26 punti, 9 rimbalzi e 12 assist. Vincono i(112-86 a Brooklyn con 16 punti die 20 didalla panchina) e gliche si impongono 97-95 sul campo dei Jazz grazie al solito, che segna il canestro decisivo a un secondo dalla fine e festeggia la suain carriera con 38 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Dopo tre vittorie di fila si ferma la corsa dei Charlotte Hornets di Marco Belinelli, battuti 109-99 da Washington: in chiaroscuro la prova dell'azzurro che mette a referto 18 punti con 2/8 da tre e 5/12 dal campo. Sorridono i Clippers che, grazie ai 27 di Rivers e ai 19 di Crawford, vanno a vincere 115-105 ad Atlanta contro gli Hawks. I 31 punti di George non servono ai Pacers, battuti 109-13 dai Knicks (26 di Carmelo Anthony). Completa il quadro la vittoria dei Kings a Detroit (109-104).