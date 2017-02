La sconfitta nelle finali NBA 2016 contro i Cleveland Cavaliers sono una ferita ancora aperta per i Golden State Warriors che non sono riusciti a coronare col titolo la stagione record da 73 vittorie e 9 sconfitte, migliorando il 72-10 dei Chicago Bulls del 1995-95. "73 vittorie non significano nulla senza il titolo", ha detto Michael Jordan, che di quei Bulls era la stella, parlando con Joe Lacob, uno dei proprietari dei Warriors.



L'aneddoto lo ha raccontatoparlando di una cena tra i proprietari delle franchigie, uno dei quali è proprio: "La gente stava bevendo, si stava godendo la serata, poi c'è stato un momento dove ha detto 'Sai, 73 vittorie non significano nulla'. Lo ha proprio detto, Michael Jordan aveva detto quella frase. Io l'ho guardato e gli ho risposto 'Hai ragione, non abbiamo vinto, dobbiamo migliorare'".Il dirigente deiha detto di essere comunquedi quanto fatto dalla squadra e dal: "Sicuramente per i giocatori è stato molto doloroso, io la vedo diversamente. Penso che sia una delle migliori annate di sempre nello sport, indimenticabile, incredibile, ne vado molto orgoglioso e credo che non sarà facilmente migliorabile".