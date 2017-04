NBA, maglie più vendute: in Italia comanda LeBron James

Stephen Curry e i Golden State Warriors comandano le classifiche di vendite in termini di merchandising ma in Italia, la canotta preferita dagli appassionati è la numero 23 di LeBron James, stella dei Cleveland Cavaliers campioni NBA 2016. Questo è quanto emerge dai dati raccolti dagli addetti di NBA Store nell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) dall'inizio della stagione che sta per entrare nella sua fase più calda con i playoff, al via sabato prossimo.

In Italia LeBron James comanda la graduatoria delle maglie più vendute davanti a quelle di Curry (primo davanti al Re nel resto dell'area EMEA) e Kevin Durant, sorprendentemente terzo alla sua prima stagione a Golden State, poi ci sono Russell Westbrook, James Harden e Isaiah Thomas; completano la Top Ten Irving, Leonard, Antetokounmpo e Klay Thompson. Per quanto riguarda il merchandising, Golden State comanda davanti a Cleveland, ma nelle successive tre posizioni resiste il fascino "vintage" di Chicago Bulls, Los Angeles Lakers e Boston Celtics.