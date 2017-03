Nba: LeBron James supera Shaquille O'Neal, ma è crisi Cleveland

Terza sconfitta consecutiva per i campioni in carica di Cleveland che perdono 99-93 sul campo dei Chicago Bulls: ai Cavs non bastano i 26 punti di Lebron James, che supera Shaquille O'Neal piazzandosi al settimo posto nella classifica all time dei migliori realizzatori dell'Nba. Cade anche Houston, battuta 117-107 dai Portland Trail Blazers: i Rockets si consolano centrando il primato assoluto di triple segnate in una sola stagione (1083).



I Bulls si confermano la bestia nera dei Cavs battendoli per la quarta volta in altrettante sfide di regular season: a trascinare Chicago al successo sono i 28 punti di Mirotic (comprese 6 triple) e i 25 di Butler. Continua a suonare forte invece il campanello d'allarme in casa Cleveland in vista dei playoff: l'unico a sorridere è LeBron James che, mettendo a referto 26 punti, scavalca Shaquille O'Neal al settimo posto della classifica dei migliori realizzatori di sempre in Nba. I suoi punti complessivi ora sono 28.599, tre in più di Shaq.



Notte amara anche per i Rockets che incassano la seconda battuta d'arresto consecutiva: a fare festa sono i Trail Blazers che si impongono 117-107 grazie a Lillard da 31 punti e 11 assist. Houston festeggia tuttavia il primato assoluto di triple stagionali: ora sono 1.083, battuto il record centrato lo scorso anno dai Golden State Warriors. La tripla del sorpasso è firmata da Harden che chiude con 30 punti.



, spinti dai 31 die dai 29 di, infliggono aila decima sconfitta di fila (124-118). Vincono anche iche, al termine di una partita combattutissima e giocata punto a punto piegano 90-89 i: sugli scudiche timbra una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi. Ennesimo ko dei, battuti 119-104 sul campo dei, con 33 punti, fa segnare il suo primato in carriera. Bene anche(32) e(27).