Nba: LeBron e Harden, notte da incorniciare

Con 12 dei suoi 28 punti messi a segno nel quarto periodo, LeBron spinge i Cavs al successo per 120-116 contro i Phoenix Suns: per James, oltre alla vittoria, c'è anche la soddisfazione di avere raggiunto i 10mila punti in carriera dal campo. La vittoria di Cleveland si completa con i 27 punti di Irving e i 25 di Love mentre a Phoenix non bastano i 31 di Bledsoe. Ripartono gli Warriors che smaltiscono in fretta il ko con i Grizzlies battendo 117-106 i Sacramento Kings: Golden State parte piano ma cresce alla distanza soprattutto grazie a Curry (30 punti) e Durant (28 + 7 rimbalzi e 6 assist). Non si ferma la marcia dei Rockets che contro i Raptors timbrano l'ottava vittoria di fila: a far volare Houston ci pensa ancora una volta Harden, protagonista con 40 punti, 11 assist e 10 rimbalzi che gli valgono la decima tripla doppia della stagione.





Tra le altre partite disputate nella notte la più lunga è quella didove isi arrendono aidopo due overtime (124-125): il top scorer dei padroni di casa è(35 punti per lui). Poker di vittorie consecutive per iche, grazie ai 19 punti e 18 assist di, battono 98-86. Prezioso in ottica playoff il successo diche va a vincere 107-101 in casa dei, mentre isuperano 88-79 i Jazz.infine (grazie ai 20 di) batte 105-95 ie brinda alla decima vittoria stagionale: ihanno già eguagliato il bottino (magro) della scorsa stagione.