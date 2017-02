Nba: impresa Knicks, San Antonio al tappeto

Trascinati da Carmelo Anthony che mette a referto 25 punti, i New York Knicks ritrovano il sorriso battendo 94-90 i San Antonio Spurs al Madison Square Garden. Crollano i Bulls che, in formazione rimaneggiata, perdono 117-89 sul campo dei Timberwolves incassando così il terzo ko di fila. Colpo dei Pistons che vincono 102-101 in casa dei Raptors dopo un finale thrilling, successo casalingo dei Kings che piegano i Pelicans (105-99).



In una stagione finora avara di soddisfazioni, i New York Knicks si regalano finalmente una vittoria di prestigio stendendo gli Spurs davanti al pubblico di casa e interrompendo così la striscia di quattro sconfitte consecutive al Madison Square Garden: oltre ad Anthony, vanno in doppia cifra anche Rose (18) e Porzingis (16) mentre a San Antonio non bastano i 36 di Leonard e la doppia doppia di Aldridge (15 punti + 10 rimbalzi).



