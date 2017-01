Nba: Harden show, ma i Rockets cadono ancora. Gallinari sorride

La 13esima tripla doppia stagionale del solito James Harden non basta ai Rockets che perdono contro Miami incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Sorride invece Danilo Gallinari che, pur non brillando particolarmente (14 punti), si gode il successo dei suoi Nuggets contro i Lakers. Vincono anche gli Spurs che, trascinati da un grande Leonard, piegano i Timberwolves. Dallas sgambetta Chicago, Toronto stende Brooklyn.



Altra tripla doppia per James Harden, la 13esima stagionale e la quinta con almeno 40 punti: la stella dei Rockets è a un passo dal record di Oscar Robertson che, nel 1963-64 con i Cincinnati Royals, ne realizzò cinque. Eppure, nonostante l'ennesima prova monstre di Harden (40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) i Rockets non escono dalla mini-crisi incassando un'altra sconfitta, la terza nelle ultime quattro uscite: a piegare la squadra di coach Mike D'Antoni stavolta è Miami che si impone 109-103 con 21 punti di Dragic. Notte vincente per i Nuggets di Danilo Gallinari anche se l'azzurro non sfodera la sua prova migliore: per lui 14 punti a referto e 2/6 da tre. A trascinare Denver, che allo Staples Center resiste al tentativo di rimonta dei Los Angeles Lakers, è un grande Jokic che chiude l'incontro con 29 punti e 15 rimbalzi: Gallo e compagni vincono 127-121.





Non sbagliano iche, trascinati dai 34 punti di un super, battono 122-114 ie si rialzano subito dopo il ko con i. Fanno festa anche iche, grazie a una tripla dia 12 secondi dalla sirena, superano i(99-98) e per la prima volta in stagione centrano tre vittorie di fila:firma una doppia doppia con 10 punti e 10 rimbalzi. Vittoria larga, infine, per iche si impongono 119-109 sul campo dei, all'11esima sconfitta consecutiva: i mattatori sono(36 punti + 11 rimbalzi) e(33 punti).