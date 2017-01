Nba, Harden show: omaggia una tifosa centenaria, poi balla in campo. Video

Oltre che sul campo, dove a suon di punti e prestazioni da urlo si sta confermando uno dei migliori giocatori di Nba, James Harden regala spettacolo anche fuori. Un simpatico siparietto che l'ha visto protagonista è andato in scena stanotte prima dell'incontro dei suoi Houston Rockets contro i Milwaukee Bucks: Harden, con tanto di pallone autografato in mano, si è diretto verso le tribune ancora mezze vuote del Toyota Center raggiungendo una super tifosa che, proprio ieri, compiva cento anni. Harden si è seduto al suo fianco, le ha regalato il pallone e ha scambiato qualche parola con la signora che, dal canto suo, ha mostrato di gradire ringraziandolo con un bel sorriso. Ma non finisce qui perché Harden ha fatto divertire il pubblico anche - se non soprattutto - a gara in corso. A 6 minuti dalla fine, dopo avere messo a segno una tripla, la stella dei Rockets si è esibita in una danza celebrativa da guardare e riguardare.