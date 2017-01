Nba: Harden è incontenibile, anche Belinelli si arrende

Altra prestazione da urlo di James Harden che con 40 punti, 15 rimbalzi e 10 assist trascina gli Houston Rockets al successo contro gli Hornets di Belinelli (15 i punti dell'azzurro): per il Barba si tratta della seconda tripla doppia di fila, l'11esima stagionale. Vince anche Golden State che piega i Miami Heat con 28 punti di Durant e 24 di Curry. LeBron James ne fa 29 ma i Cavs perdono contro i Jazz, i Raptors stendono i Celtics.



Solo tre giocatori nella storia dell'Nba (Pete Maravich, Michael Jordan e Russell Westbrook) erano riusciti nell'impresa di realizzare due triple doppie consecutive con almeno 40 punti, 10 rimbalzi e 10 assist: da stanotte il ristrettissimo club ha in James Harden un nuovo membro. La stella dei Rockets regala un'altra prestazione da urlo trascinando i Rockets alla 31esima vittoria stagionale, la nona consecutiva: ad alzare bandiera bianca stavolta sono gli Hornets, battuti 121-114. Per Marco Belinelli 15 punti in 28 minuti (6/13 dal campo e 3/9 dall'arco dei tre punti). Nona sconfitta stagionale per Cleveland, piegata dai Jazz che si impongono 100-92: ai Cavs non bastano i 29 punti di LeBron James e la doppia doppia di Thompson (12 punti + 12 rimbalzi), Utah si gode i 28 di Hayward e fa festa. Vincono gli Warriors che - privi di un Thompson non al meglio e fatto rifiatare da coach Steve Kerr - trovano comunque le risorse per piegare Miami (107-95): Durant firma 28 punti, Curry 24 e Green 13.





Nelle altre gare disputate nella notte fa rumore la caduta di: gli, cui non bastano i 30 punti di, incassano il quinto ko casalingo stagionale arrendendosi aiche si impongono 109-107 (decisivoa 7 secondi dalla fine). Vincono iche, spinti dalla migliore prova stagionale di(41 punti per lui) battono 114-106giocando un superlativo quarto periodo: aistavolta non bastano i punti di(27 a referto). Cadono i, battuti 101-99 daidi un ottimo(26 punti + 14 assist) che segna il canestro decisivo a 5 secondi dalla sirena. Glipasseggiano a(117-97),vince facile acontro i(108-87),ha la meglio sui(100-94).