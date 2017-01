NBA: Harden grida 53, Westbrook è un razzo

Il 2016 si chiude col botto in NBA: brillano le due stelle di questo primo scorcio di stagione, James Harden e Russell Westbrook. Il Barba stampa una tripla doppia con 53 punti, massimo in carriera, nel successo dei Rockets sui Knicks mentre Russ realizza la sua tripla doppia più veloce nella vittoria dei Thunder contro i Clippers. Vincono anche i Bucks sui Bulls e i Cavs contro gli Hornets ancora senza Belinelli.



James Harden chiude il 2016 in maniera straordinaria con una prova da leggenda nel successo 129-122 dei suoi Houston Rockets contro i New York Knicks. Anche Brandon Jennings, 32 punti per i newyorkesi, si deve inchinare al "Barba" che stampa una tripla doppia senza senso con 53 punti, suo massimo in carriera, con 9 triple, 16 su 18 ai liberi, 16 rimbalzi e 17 assist: Harden eguaglia Wilt Chamberlain col maggior numero di punti, 53, in una tripla doppia, ma mai nessuno ne aveva fatta una da 50, 15 e 15.



Notte di triple doppie anche per Russell Westbrook e Malcolm Brogdon. La stella degli Oklahoma City Thunder brilla nel facile successo 114-88 contro i Los Angeles Clippers: Russ realizza la tripla doppia più veloce della sua carriera in 19 minuti e 18 secondi, poi chiuderà con 17 punti, 12 rimbalzi e 14 assist. Bene anche Kanter, 23 punti. E' invece la prima tripla doppia in assoluto per la matricola dei Milwaukee Bucks con 15 punti, 11 rimbalzi e 12 assist nell'agevole successo sul campo dei Chicago Bulls, 116-96. Sugli scudi anche il greco Giannis Antetokounmpo: 35 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e 7 stoppate, numeri che non si vedevano da Julius Erving nel 1983.





Ancora assente Marcoper il problema alla caviglia e i suoidevono piegarsiaiche hanno 32 punti da LeBrone 28 da Kevin; inutili i 37 di Kemba. Glibattonomentre ivinconoa Sacramento coicon 22 di Mike