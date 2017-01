Danilo Gallinari è sbarcato a Londra dove giovedì sera coi suoi Denver Nuggets sfiderà gli Indiana Pacers negli NBA Global Games alla O2 Arena, appuntamento fisso della stagione cestistica americana. Sulla stagione dei suoi, con un record di 14 vittorie e 23 sconfitte, l'azzurro ha detto: "Abbiamo avuto un po' di alti e bassi, credo che possiamo fare meglio. Miglioreremo nella seconda parte di stagione e vedremo cosa succederà".



Sul suo rendimento ha aggiunto: "Dal punto di vista personale credo di stare giocando abbastanza bene. Penso di avere un gioco versatile, provo a lavorare su tutti gli aspetti e su entrambi i lati del campo". Alla O2 Arena i Nuggets sfideranno i Pacers della stella Paul George e a proposito degli avversari il Gallo di Graffignana ha detto: "Indiana sta giocando molto bene al momento, sarà di sicuro un match interessante da vedere per i tifosi, probabilmente con punteggi alti. Sarà un’occasione speciale per tutti, non è una partita normale dato il contesto ma è molto importante per noi. George? Credo sia uno dei migliori realizzatori della Lega, quindi ci vorrà un gran lavoro di squadra per fermarlo".





Danilo è anche un grande appassionato di calcio e super tifoso del Milan, e non ha dimenticato di parlare dei rossoneri e del baby fenomeno Gigio Donnarumma: "Spero che resti al Milan per tanti anni nonostante molti grandi club europei abbiano iniziato ad interessarsi a lui. E' un grande giocatore e vorrei che la squadra restasse così, si sta costruendo un nucleo giovane e talentuoso dopo un paio di stagioni molto difficili".





, essendo a, ha parlato anche di Antonio, il tecnico italiano che ha proiettato ilal comando della: "Conte sta facendo un lavoro incredibile. In Premier League sono un tifoso dell'Arsenal ma sono molto felice per lui. Ho avuto l'occasione di trascorrere qualche giorno con lui alla Juventus e penso sia un grande allenatore".