Nba: il Gallo torna a cantare, Westbrook regala spettacolo

Reduci da due sconfitte consecutive isi rialzano e battono 129-109 i: buona la prova di Daniloche chiude con 20 punti. Numeri ancora una volta da record per Russellche timbra la sua 28esima tripla doppia stagionale e trascina glial successo sui(110-93).piega(107-97) grazie a un superha la meglio suall'overtime (128-121).Ilfa da cornice alla sesta vittoria casalinga nelle ultime otto partite perche senza strafare supera i110-93.rimane in campo 25 minuti e realizza. Il successo è prezioso per iche continuano a restare in corsa per l'ottavo posto a Ovest. Non fanno quasi più notizia ledi Russell: contro iarriva la(la) condita con. Ivincono 110-93 e si godono anche le ottime prove di(autori entrambi di 19 punti, il loro top in carriera) oltre alla doppia doppia di(15 punti + 10 rimbalzi). Ai, che chiudono con un misero 39,6% dal campo, non servono i 29 di. Vittoria pesante deiche all'Air Canada Centre, spinti daidi uno straordinario(alla sua prestazione più prolifica in carriera) piegano i, rimontati dopo essere riusciti a scappare fino al +17 nel secondo quarto.Terza vittoria di fila degliche si impongono 105-97 acontro icui non bastano i 29 di. Soffrono ma vincono anche iche hanno la meglio suidopo un tempo supplementare: finisce 128-121 con 23 punti die 22 di, mentre i Suns si consolano con i 21 di. Prosegue la rincorsa a un posto neidiche espugna(108-90) centrando la: per gli, che sembrano avere ritrovato brillantezza dopo un pessimo avvio di regular season, si tratta dellaRegistra un brusco passaggio a vuoto invece l'ottimo momento di, piegata adaiche, senza l'infortunato, sfoderano la doppia doppia di(25 punti e 11 rimbalzi) nel 120-112 finale: ainon bastano i 40 di uno straordinarioe la doppia doppia di(29 punti e 14 assist). Completano il quadro i successi dei(109-95 sul campo dei Bucks) e deisu(97-84): ai, piegati dalle doppie doppie di(26 punti + 18 rimbalzi) e(13 punti + 14 assist) non bastano i 31 die ora per loro la rincorsa ai playoff si fa più complicata.