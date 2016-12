Nba: il Gallo piange, Durant e Harden danno spettacolo

I 18 punti dinon bastano aper evitare il ko conche si impone 124-122 al Pepsi Center. Arriva senza troppi patemi, invece, il successo disu: nel 108-99 finale spicca la prima tripla doppia di Kevincon gli. Tripla doppia anche perche trascina iverso una netta vittoria contro i(140-116). Istendonograzie a unda favola (52 punti).Finale thrilling adove isi devono arrendere arimediando così la nona sconfitta stagionale davanti ai propri tifosi. Tornati a -2 grazie a due liberi di, negli ultimi tre secondi prima della sirenae compagni (al momento) sbagliano al tiro con: i Sixers resistono e, oltre alla vittoria, si godono anche la prestazione super di Ersan Ilyasova (23 punti). Sorridono anche gli Warriors che battono 108-99 i Mavericks centrando così il 14esimo successo casalingo su 16 partite: menzione speciale per Kevinche festeggia la sua(19 punti, 11 rimbazi e 10 assist) e per Stephenche, nel primo quarto, raggiunge quota 11.903 punti sorpassando Purvisal settimo posto nella classifica all time dei giocatori più prolifici di. In evidenza anche Klay: 29 punti (17 dei quali nel terzo quarto) e cinque triple a segno.Dà spettacolo il solito James: nel 140-116 di Houston ai danni dei- cui non bastano i 26 punti di- spicca la sua. A complicare la nottataccia di Los Angeles lanel secondo quarto:viene allontanato per una presunta spinta - a suo dire involontaria - nei confronti di un arbitro (J.T. Orr), coach Doc fa la stessa fine pochi secondi dopo per proteste. Vincono anche iche piegano(117-114) grazie a uno strepitoso Isaiah Thomas: per luia referto (il suo top in carriera) 29 dei quali realizzati nel quarto periodo, record assoluto nella storia della franchigia.stendesenza grandi problemi (110-94), mentre ipiegano i(111-101). Successi casalinghi(104-92 sui),(116-99 su),(105-98 su) e(118-95 sui).