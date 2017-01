NBA: Gallinari si arrende ai Warriors, Butler fa 52

Notte intensa in NBA con 8 partite. Danilo Gallinari segna 19 punti per i Denver Nuggets che perdono in volata sul campo dei Golden State Warriors trascinati da Draymond Green, tripla doppia. Sconfitta anche per gli Charlotte Hornets che, ancora senza Belinelli, cadono a Chicago contro i Bulls di un Jimmy Butler da 52 punti. Terza tripla doppia di fila per Harden nel successo dei Rockets, vincono anche Cleveland e Milwaukee.



I Denver Nuggets lottano fino alla fine ma sono i Golden State Warriors a prevalere 127-119 per la 30esima vittoria in 35 gare. Danilo Gallinari segna 19 punti e raccoglie 8 rimbalzi, Jokic e Chandler ne piazzano 21 a testa, ma non bastano per passare sul campo della miglior squadra NBA che si conferma imbattibile quando Draymond Green - 15 punti, 10 rimbalzi e 13 assist - va in tripla doppia e quando le tre stelle Curry, Durant e Klay Thompson superano i 20 punti.





Ancora ai box Marco Belinelli che può solo guardare i suoi Charlotte Hornets perdere 118-111 a Chicago contro i Bulls: i 34 punti di Kemba Walker sono poca roba a confronto dei 52 punti con 12 rimbalzi e 21 su 22 ai liberi di uno stratosferico Jimmy Butler che eguaglia Michael Jordan come unico giocatore con più di un cinquantello in carriera in maglia Bulls. Maestoso anche James Harden che chiude con 23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nella vittoria 101-91 di Houston contro Washington ed è il primo a realizzare tre triple doppie consecutive nella storia dei Rockets.





Battuta d'arresto per gliche perdonocontro isegna 30 punti ma tira male, 9 su 28, edeve inchinarsi ai padroni di casa guidati dal solito Giannisautore di una gara da 26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Terzo successo in fila per iche, ancora senza, superano: brilla LeBroncon 26 punti. Dopo sei sconfitte ritrovano la vittoria icontro i, mentre passano in trasfertasui, ea New York coi