NBA: Raptors e Clippers vogliono Gallinari

Ancora 10 giorni e poi sarà chiuso il mercato NBA: fino alle ore 21 del 23 febbraio tutte le squadre potranno scambiarsi giocatori e tra quelli che potrebbero cambiare maglia c'è anche Danilo Gallinari. L'azzurro, che a giugno può uscire dall'attuale contratto e diventare free agent sul mercato, ha giurato amore eterno ai Nuggets e alla città di Denver ma la franchigia è pronta a cederlo per la paura di perderlo in estate senza nulla in cambio.

Le squadre che lo cercano, secondo i rumors di ESPN, sono Toronto Raptors e Los Angeles Clippers. I canadesi, ex squadra di Andrea Bargnani, cercano un giocatore con le caratteristiche di Danilo e hanno giocatori interessanti da dare in cambio ai Nuggets mentre la franchigia di Los Angeles, che già si era interessata all'azzurro un anno fa, non ha molto da offrire a Denver e ha una situazione salariale molto complessa. Non è comunque escluso che il nativo di Graffignana resti in Colorado fino a fine stagione.

Pochi giorni fa Gallinari ha detto chiaramente in un'intervista: "Vorrei chiudere la carriera a Denver, vedere la mia maglia ritirata al Pepsi Center. Rimarrò qui tutta la carriera? Lo spero, ma non lo so. E' quello che vorrei però...".