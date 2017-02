NBA: Nuggets al tappeto, crisi Hornets

Sei gare nella notte NBA. Sconfitta in volata per i Denver Nuggets che cedono a Los Angeles contro i Lakers nonostante i 17 punti di Danilo Gallinari; quinto ko di fila per gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli, 6 punti, che crollano a Portland contro i Blazers e proseguono la loro crisi. Vincono gli Spurs contro i Thunder, ok Raptors e Rockets, bollenti Wizards arrivati al 15esimo successo casalingo di fila.

Denver Nuggets che, ancora senza Nikola Jokic, perdono 120-116 a Los Angeles contro i Lakers. Danilo Gallinari segna 17 punti, Wilson Chandler ne mette addirittura 26 uscendo dalla panchina ma a prevalere sono i gialloviola guidata da D'Angelo Russell, 22 punti e 10 assist. Un ko importante nella corsa ai playoff perchè alle spalle dei Nuggets si avvicinano i Portland Trail Blazers, protagonisti di un successo netto 115-98 contro gli Charlotte Hornets. La franchigia di Michael Jordan, con Marco Belinelli autore di 6 punti, incappa nel quinto ko di fila, il decimo nelle ultime 13 gare, e perde posizioni nel ranking della Eastern Conference. Blazers guidati dai 27 punti della stella Damian Lillard.

Si interrompe il buon momento deiche, ancora senza Nikola, perdonoa Los Angeles contro i. Danilosegna, Wilsonne mette addirittura 26 uscendo dalla panchina ma a prevalere sono i gialloviola guidata da D'Angelo, 22 punti e 10 assist. Un ko importante nella corsa ai playoff perchè alle spalle deisi avvicinano i, protagonisti di un successo nettocontro gli. La franchigia di Michael, con Marcoautore di, incappa nel quinto ko di fila, il decimo nelle ultime 13 gare, e perde posizioni nel ranking dellaguidati dai 27 punti della stella Damian

Con un grande quarto periodo i San Antonio Spurs battono 108-94 gli Oklahoma City Thunder: 27 punti e 14 assist di Westbrook non bastano contro i 36 di Kawhi Leonard. Restano bollenti gli Washington Wizards che superano 117-101 i New York Knicks con 28 punti di Beal e centrano il 15esimo successo di fila in casa. Vittoria in volata in overtime per i Toronto Raptors, 108-106 sui Pelicans: senza DeRozan è Lowry, 33 e 10 assist, a infilare il canestro decisivo a fil di sirena. Tutto facile per gli Houston Rockets che sul parquet amico del Toyota Center battono 105-83 i Sacramento Kings con 25 punti e 6 bombe di Ryan Anderson.