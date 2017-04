Nba: Gallinari fa 13, Westbrook non ha più limiti

Danilo Gallinari firma 13 punti nel successo dei Denver Nuggets che, battendo 122-106 i Pelicans, continuano a sperare nei playoff. Cadono i campioni in carica di Cleveland, stesi in casa dagli Hawks che si impongono 114-100. Thunder nettamente sconfitti a Phoenix (120-99) ma Westbrook entra definitivamente nella storia: è infatti certo di chiudere la stagione in tripla doppia di media. Toronto batte Miami: per gli Heat post season a rischio.



Denver non molla, batte 122-106 New Orleans al Pepsi Center e si riporta a una partita di distanza dai Portland Trail Blazers che occupano l'ottavo posto a Ovest, l'ultimo utile per conquistare un posto nei playoff. Gallinari mette a referto 13 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, ma a trascinare i Nuggets sono i 30 punti di Murray (il suo massimo in carriera), i 23 di Jokic e i 20 di Harris. Inatteso scivolone di Cleveland che, reduce da una striscia di quattro successi di fila, si fa sorprendere in casa da Atlanta: gli Hawks, con diversi titolari lasciati a riposo, si impongono 114-100 alla Quicken Loans Arena e, dopo avere steso i Celtics la scorsa notte, si prendono la soddisfazione di piegare anche i campioni in carica. Hardaway Jr. firma 22 punti, ai Cavs non bastano i 27 di LeBron James e la doppia doppia di Love (15 punti + 15 rimbalzi).



Altra notte magica per Russell Westbrook che, dopo avere eguagliato il primato assoluto di triple doppie realizzate in una sola stagione (41), conquista anche la certezza di chiudere la regular season in tripla doppia di media: è il secondo giocatore a riuscirci dopo Oscar Robertson, il cui record resisteva dal 1962. A Westbrook bastavano 6 assist per centrare il traguardo: ne sono arrivati 8, oltre a 23 punti e 12 rimbalzi.