NBA: Gallinari esce dal contratto coi Nuggets

Sono giorni intensi in NBA perchè le Finals tra Warriors e Cavs sono pronte a partire: nel frattempo però le altre 28 franchigie sono al lavoro per il futuro, idem dicasi per i giocatori. Tra questi c'è Danilo Gallinari che, secondo i ben informati di The Vertical, ha deciso di non esercitare l'opzione da 16.1 milioni di dollari per la prossima stagione e di uscire dal contratto coi Denver Nuggets, andando così a testare il mercato.

Dall'1 luglio il Gallo sarà un free agent, potrà ascoltare tutte le proposte e poi decidere con chi firmare, senza escludere un suo ritorno ai Danver Nuggets con un contratto molto più ricco, visto che lui stesso ha sempre ribadito l'idea di restare in Colorado e chiudere la carriera sulle Montagne Rocciose. "A inizio luglio deciderò. E' la prima volta in 9 anni che sarò free agent, sarà un'estate interessante, vedremo cosa succederà", ha detto Danilo qualche giorno fa.

L'azzurro, che in estate avrà anche gli Europei con la nazionale, ha chiuso l'ultima stagione ad oltre 18 punti e 5 rimbalzi di media e, a quasi 29 anni, sarà certamente un giocatore molto ricercato in NBA vista la sua duttilità nei ruoli di ala con la capacità di trattare il pallone e tirare da fuori. In un mercato che ruoterà attorno ai nomi di Chris Paul, Blake Griffin, Paul Millsap e Gordon Hayward, il Gallo avrà sicuramente il suo spazio e, non dovesse restare a Denver, potrebbe ripartire da Clippers o Boston, squadre che già in passato lo avevano cercato con insistenza.