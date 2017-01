NBA: Embiid-Mia Khalifa, piccante siparietto

Joel Embiid è già una stella NBA nonostante due anni ai box per infortunio e il giovane asso dei Philadelphia 76ers non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Il centro del Camerun è attivissimo sui social e, dopo aver parlato in passato di Donald Trump, aver corteggiato Rihanna e aver provato a convincere LeBron James a firmare per i 76ers, ha risposto per le rime all'ex attrice a luci rosse Mia Khalifa che ha poi ha ritrattato chiedendo scusa.



Lesson learned: don't mess with the Sixers pic.twitter.com/Ae2SfMBx4p — Mia Khalifa (@miakhalifa) 9 gennaio 2017



Tutto è nato perchè Mia Khalifa, ex pornostar di origini libanesi e oggi tifosa di tutte le squadre della città di Washington di cui scrive per il sito 'Fanside', aveva commentato una foto con Embiid, i compagni Simmons e Noel, e il rapper Meek Mill, scrivendo "Room full of L's", "una stanza piena di perdenti" (la 'L' sta per 'loosers', 'perdenti'). La replica di Embiid è arrivata diretta e il commento del giovane pivot africano è stata "Says the women with miles of D", "ha detto la donna con migliaia di p...", riferendosi al passato da attrice a luci rosse della Khalifa ('D' sta per 'dick', 'pene').



Mia Khalifa ha incassato con signorilità la replica di Embiid e ha fatto mea culpa scrivendo in un tweet "Lezione imparata: non si scherza con i Sixers".