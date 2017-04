NBA: Drake è l'artista più popolare fra i giocatori

E' Drake il cantante preferito fra i giocatori NBA. A rivelarlo è un recente sondaggio che ha coinvolto i protagonisti del campionato professionistico americano di basket che hanno eletto il rapper canadese ad artista più popolare nell'ambiente. Tra i più affezionati all'autore di "Hotline Bling" ci sono la stella dei Golden State Warriors Stephen Curry e DeMar DeRozan, stella dei Toronto Raptors di cui Drake è rappresentante.

Il 28% dei giocatori NBA ha affermato di cantare le canzoni di Drake in auto. Sul podio degli artisti pià apprezzati c'è un altro rapper, Future, con il 13% dei voti. Sul terzo gradino del podio c'è Jay-Z, altro artista con un forte legame col basket, attualmente proprietario di un'agenzia di procuratori, nonché ex socio di minoranza dei Brooklyn Nets. Il 10% dei giocatori NBA preferisce le sue canzoni, con una menzione speciale per "99 Problems", "American Dream" e "Moment of Clarity".

In questo sondaggio Russell Westbrook è stato votato dai colleghi come giocatore meglio vestito della NBA, con il 34% dei voti, tra cui l'ex compagno di squadra ai Thunder, Kevin Durant. Inoltre, alla domanda "quale giocatore nella storia della NBA vorresti sfidare uno contro uno?", quasi il 50% dei giocatori ha fatto il nome della leggenda Michael Jordan. "His Airness" è stato nettamente il più votato, seguito da Kobe Bryant, che ha totalizzato quasi il 20% delle preferenze.