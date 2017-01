Gallo, oh yes! Sorriso Nuggets

Per la prima volta la NBA giova due gare consecutive di regular season a Città del Messico e tifosi locali si godono lo show di Devin Booker. Dopo i 39 punti segnati contro i Dallas Mavericks, purtroppo insufficienti per vincere, il giovane talento dei Phoenix Suns ne segna altri 39 contro gli Spurs e stavolta sono decisivi per conquistare una vittoria di prestigio. 39 sono il suo massimo in carriera, toccato in tre occasioni.

"Non vuole lasciare il Paese, vuole giocare qui anche la nostra prossima gara, contro i Jazz", ha scherzato coach Earl Watson dopo la partita. Devin Booker, figlio del Melvin visto anche in Italia con le maglie di Milano e Pesaro, ha appena compiuto 20 anni (a ottobre) ma è già considerato una stella emergente nell'NBA e con LeBron James è l'unico giocatore con 4 o più gare da oltre 38 punti a questa età. Tra l'altro il prodotto dell'università del Kentucky è diventato anche il miglior marcatore NBA in Messico con 39 punti, davanti ai 38 di Leonard (stanotte) e ai 35 di Michael Finley nel 1997-98.

Booker, che contro i Mavs ha segnato 28 punti nel quarto periodo mentre contro gli Spurs ne ha fatti 26 nel terzo, non è nuovo a segnare così tanto in gare consecutive: ci era già riuscito a inizio novembre contro Pelicans e Lakers eguagliando quanto realizzato da Tom Chambers, un grande della storia di Phoenix, nel 1990.

