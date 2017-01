Clima molto teso ai Denver Nuggets dopo la sconfitta casalinga per 120-113 coi Sacramento Kings in uno scontro diretto con una rivale per un posto nei playoff. Nel post partita va in scena un botta e risposta a distanza tra coach Mike Malone e Danilo Gallinari: l'allenatore parla di "difesa peggiore in NBA" e di "mancanza di leadership da parte dei veterani", e il Gallo, 24 punti, replica con un secco "Non sono d'accordo".



Per la precisione coach Malone ha detto ai cronisti: "Abbiamo la peggior difesa della NBA. Questa è la verità. È imbarazzante il modo in cui scendiamo in campo e cerchiamo di difendere ogni sera. I veterani? È uno scherzo, non abbiamo alcuna leadership, nessun veterano si fa avanti, non sento nessuno parlare e prendersi la responsabilità". Bordate che non sono andate giù a Danilo che poco dopo ha risposto: "Non sono d'accordo. Questo di sicuro non è il problema di questa squadra. Ogni veterano qui dentro vuole vincere, perciò non sono d'accordo".



24 punti di un ottimo @gallinari8888 contro i @SacramentoKings!

Settimana prossima il Gallo a #NBALondon! pic.twitter.com/Eh5xmG0lNG — NBA Italia (@NBAItalia) 4 gennaio 2017





Questo è l'ennesimo problema in una stagione complicata per iche non hanno ancora vinto nel 2017 e hanno perso 5 delle ultime 7 gare; inoltre il rapporto trae coach Mikesembra ai minimi termini dopo che in passato l'ex coach deinon ha esitato a lasciare l'azzurro in panchina nel finale di partita. Ilè il volto della franchigia ed è legato alla città dima a questo punto è inevitabile che si torni a parlare di un suo addio, già vicino l'anno scorso con le richieste di: non è da escludere che iprovino a scambiarlo entro la deadline di febbraio visto che in estate può uscire dal contratto e firmare per un'altra squadra senza far arrivare nulla in cambio alla franchigia del Colorado.