Nba: ciclone Harden, adesso è nella storia

James Harden mette a referto 51 punti nel successo dei Rockets a Philadelphia (123-118) ed entra nella storia dell'Nba: è infatti il primo giocatore a segnare due triple doppie con almeno 50 punti nella stessa stagione. Cadono ancora gli Hornets di Belinelli, battuti 110-107 dai Knicks al Madison Square Garden: per l'azzurro 15 punti. Si ferma anche la corsa degli Spurs che, dopo cinque vittorie di fila, vengono piegati dai Pelicans (119-103).



Con 51 punti, 13 rimbalzi e 13 assist James Harden scrive una pagina di storia dell'Nba timbrando la sua seconda tripla doppia stagionale con almeno 50 punti: nessuno prima di lui ci era riuscito. Il precedente exploit risaliva al giorno di Capodanno in casa contro i New York Knicks quando il Barba aveva messo a referto 53 punti, 15 rimbalzi e 17 assist. Stavolta i suoi punti e le sue giocate servono ai Rockets per piegare i Sixers, cui non bastano i 32 punti di Embiid (4/6 da tre): al Wells Fargo Center finisce 123-118 per Houston. Il successo dei Rockets (terza forza a Ovest) è accompagnato dal tonfo degli Spurs, secondi dietro a Golden State: San Antonio, reduce da una striscia di cinque vittorie di fila, perde 119-103 a New Orleans contro i Pelicans trascinati dai 23 punti di Holiday e dalla doppia doppia di Davis (16 punti + 22 rimbalzi). Il top scorer degli Spurs è Leonard (23).



Terza sconfitta di fila invece per glidi Marco(per l'azzurro 15 punti): alfanno festa iche si impongono 110-107. Apprensione per, costretto a lasciare il campo nel corso del terzo periodo per un infortunio alla caviglia sinistra: secondo i primi accertamenti non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Ripartono icampioni in carica che piegano 124-116 iritrovando così il successo dopo tre ko di fila: doppia doppia per LeBron(31 punti + 11 assist), 28 punti per. Notte amara per i, sconfitti in casa da(100-88), mentre è comodo il successo deisui(128-98 con 21 punti di). Trascinati da(32) iritrovano il sorriso dopo cinque ko di fila battendo 102-86 i, mentre(33 punti di) ha la meglio sui(32 di): finisce 112-109 per i. Completano il quadro dei risultati della notte il successo deisudopo un tempo supplementare (115-111 con 33 punti di) e il colpo diad(112-86).