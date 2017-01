NBA: i New York Knicks vogliono cedere Carmelo Anthony

Sembra giunta al capolinea l'avventura di Carmelo Anthony ai New York Knicks. Vista l'ennesima stagione fallimentare, nonostante l'arrivo in estate di Derrick Rose e Joakim Noah, il presidente Phil Jackson sembra deciso a ricostruire e per ripartire da zero col lettone Porzingis al centro del progetto, serve la cessione di 'Melo', 32 anni e a libro paga fino al termine della stagione 2018-19 per quasi 80 milioni di dollari complessivi.

Scambiare entro la chiusura degli scambi del 23 febbraio non è semplice, anche perchè Anthony ha una clausola nel contratto che gli permette di rifiutare la cessione, ma i Knicks sono decisi e avrebbero già contattato potenziali partner per la trattativa. Secondo i media americani, New York avrebbe proposto a Cleveland uno scambio con Kevin Love ma i Cavs hanno detto no, anche perchè in quel ruolo hanno già LeBron James. Una destinazione possibile sarebbero anche i Boston Celtics, franchigia che sta risalendo alla grande e potrebbe fare l'ultimo salto di qualità con Anthony: inoltre i biancoverdi avrebbero giocatori giovani e scelte al Draft da dare in cambio ai Knicks ma il punto è che Boston non sembra dell'idea di inserire un giocatore di 32 anni, molto costoso e nella fase calante della carriera. Scambiare entro la chiusura degli scambi delnon è semplice, anche perchèha unanel contratto che gli permette di, ma isono decisi e avrebbero già contattato potenziali partner per la trattativa. Secondo i media americani, New York avrebbe proposto auno scambio con Kevinma ihanno detto no, anche perchè in quel ruolo hanno già LeBron. Una destinazione possibile sarebbero anche i, franchigia che sta risalendo alla grande e potrebbe fare l'ultimo salto di qualità con: inoltre i biancoverdi avrebbero giocatori giovani eda dare in cambio aima il punto è chenon sembra dell'idea di inserire un giocatore di 32 anni, molto costoso e nella fase calante della carriera.

Ecco che allora il partner ideale per lo scambio sarebbero i Los Angeles Clippers. I biancorossoblu di LA sono all'ultima chance di dare la caccia al titolo con questo gruppo e Carmelo potrebbe essere il pezzo mancante per provare ad insidiare la corsa dei Golden State Warriors nella Western Conference. Non è semplice ma pare che i Knicks siano disposti a chiudere lo scambio senza inserire una delle tre stelle dei Clippers ovvero Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan: si potrebbe fare con due tra Jamal Crawford, Austin Rivers e JJ Redick. Tra l'altra la destinazione sarebbe gradita da Anthony visto che è grande amico di Paul e ha una casa a Los Angeles dove vive durante la pausa estiva del campionato NBA.