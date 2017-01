NBA: Booker piega gli Spurs in Messico

Cinque gare nella notte NBA. Spettacolare sfida a Città del Messico dove i Phoenix Suns, alla seconda gara di fila oltre confine, battono i San Antonio Spurs: duello da scintille fra Devin Booker, 39 punti, e Kawhi Leonard, 38. Sesto successo di fila per i Clippers che superano i Lakers nel derby di Los Angeles. Gli Wizards stoppano la corsa dei 76ers mentre i Chicago Bulls stendono i New Orleans Pelicans.

Secondo stop nelle ultime tre gare per i San Antonio Spurs che perdono 108-105 contro i Phoenix Suns a Città del Messico nell'ambito di NBA Global Games. I Suns, alla seconda gara di fila oltre confine, riscattano il ko coi Mavericks superando in volata i neroargento di Popovich e Ettore Messina nonostante un Kawhi Leonard da 38 punti, massimo in carriera. Il protagonista assoluto è Devin Booker: la giovane guardia di Phoenix segna 26 punti nel solo terzo periodo per ricucire lo strappo e poi chiude con 39, la stessa cifra della gara precedente sempre a Mexico City, con 12 su 12 ai liberi.

Prosegue la marcia di Wizards e Clippers. Washington supera 109-93 i Philadelphia 76ers e interrompe la serie di 3 vittorie di Phila, priva di Joel Embiid, tenuto a riposo. Gli Wizards, guidati da 25 punti di Wall e 20 di Beal, registrano l'11esimo successo di fila in casa. I Clippers centrano la sesta vittoria di fila grazie al 113-97 sui Lakers nel derby di Los Angeles. Gara dominata da Chris Paul, 20 punti e 13 assists, e DeAndre Jordan, immarcabile con 24 punti e 21 rimbalzi. Vittorie casalinghe anche per Chicago e Utah. I Bulls ritrovano Jimmy Butler, 28 punti, e superano 107-99 i New Orleans Pelicans cui non bastano i 36 con 14 rimbalzi di Anthony Davis mentre i Jazz piegano 114-107 gli Orlando Magic con 23 punti di Hayward e 19 più 19 rimbalzi del francese Gobert.