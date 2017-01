Nba: Belinelli ko contro i Warriors, Cavs ancora al tappeto

Nella notte Nba i Golden State Warriors si impongono 113-103 sui Charlotte Hornets di Marco Belinelli, autore di 14 punti in 25 minuti. Kevin Durant sugli scudi con 33 punti. Terza sconfitta consecutiva (sesta nelle ultime otto gare) per i Cleveland Cavaliers, battuti 116-112 in casa all'overtime dai Sacramento Kings nonostante la tripla doppia da 24 punti, 13 rimbalzi e 11 assist messa a segno dal solito LeBron James.

Nel quarto quarto dello Spectrum Center di Charlotte sale in cattedra Kevin Durant che sigla 16 dei suoi 33 punti, trascinando i suoi Warriors al successo sugli Hornets di Belinelli. Stephen Curry ne aggiunge 28 totali e così Golden State torna a vincere dopo il ko di Miami.

Prosegue il periodo negativo dei Cavs campioni in carica Nba, battuti dai Kings tra le mura amiche della Quicken Loans Arena. Il match viene deciso all'overtime da una tripla di Arron Afflalo a 17 secondi dalla sirena. Tra le fila di Sacramento DeMarcus Cousins chiude con 28 punti, 11 rimbalzi, 9 assist e 3 recuperi.

Protagonista indiscusso della notte è ancora una volta Russell Westbrook che mette a segno la 60esima tripla doppia della sua carriera (27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) nella vittoria per 114-105 dei Thunder sui Pelicans. Superato Larry Bird al quinto posto della classifica di tutti i tempi, il play californiano è a -18 da Wilt Chamberlain.

Tra le altre sfide disputate nella notte, spettacolare vittoria (120-109) di Boston su Houston con Isaiah Thomas che mette a referto 38 punti contro i 30 (e 12 assist) di James Harden. Quinta sconfitta di fila per Toronto che cede 101-99 sul campo dei Memphis Grizzlies, letteralmente trascinati da Marc Gasol (42 punti). Decima affermazione nelle ultime 13 gare per Philadelphia che regola 114-109 Milwaukee. I Bulls, nonostante i 40 punti di Jimmy Butler, perdono 119-114 per mano degli Hawks, guidati da Dennis Schroder (24 punti).