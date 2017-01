NBA: auguri Vince Carter, l'uomo volante fa 40 anni

Vince Carter compie 40 anni e lo fa a modo suo, volando e segnando un canestro dopo un giro a 360 gradi sulla linea di fondo sospeso da terra. La guardia dei Memphis Grizzlies, nativo della Florida, sta vivendo la sua 21esima stagione NBA e resta uno dei veterani più ammirati e produttivi della Lega. L'ex giocatore dei Toronto Raptors ha lasciato il segno con le sue giocate sopra il ferro e ha riscritto il concetto di "gara delle schiacciate".





Tutti ricordano quello che nel febbraio del 2000 fece alla Oracle Arena di Oakland, la casa dei Golden State Warriors, quando mise in scena il più clamoroso Slam Dunk Contest della storia tra voli a 360 gradi, schiacciate con mulini a vento e pure un'affondata col braccio nel canestro. I suoi decolli e le sue giocate straordinarie hanno lasciato il segno in ogni partata da oltre 20 anni, pure con la maglia di Team USA: la sua schiacciata alle Olimpiadi di Sydney 2000 letteralmente scavalcando il centro francese Weis, 218 centimetri, è una delle giocate più incredibili di sempre.

Vince Carter, che ha vuto soprannomi come "Air Canada", "Vincenity", "Vincredible", "Half man, Half amazing", non ha mai vinto un titolo NBA in carriera ma non c'è dubbio che abbia lasciato un segno nel mondo della pallacanestro e continua a lasciarlo, a suo modo, anche a 40 anni!