NBA: in 8 oltre i 50 punti, è record

Non siamo nemmeno al giro di boa ma questa ha tutti i crismi per essere una delle più entusiasmanti stagioni NBA della storia. Ogni notte uno, due, tre protagonisti diversi, il ritmo che si alza, il gioco che si evolve, i possessi che aumentano e di conseguenza le cifre che si gonfiano. Non è un caso che, coi 52 punti di Jimmy Butler nella vittoria dei Chicago Bulls contro gli Charlotte Hornets, si sia eguagliato un record assoluto con 8 giocatori sopra i 50 punti nella stessa annata!



Il punto è che mancano più di 100 giorni al termine della regular season 2016-17 e tutto fa pensare che un nuovo primato verrà registrato, e senza particolari problemi. I 52 di Butler si aggiungono ai 50 di Anthony Davis (Pelicans), ai 51 di Russell Westbrook (Thunder), ai 52 di Isaiah Thomas (Celtics) e John Wall (Wizards), ai 53 di James Harden (Rockets) a capodanno, ai 55 di DeMarcus Cousins (Kings) e ai 60 in appena 29 minuti di Klay Thompson (Warriors), il primatista assoluto quest'anno.



