Mondiali Under 19: niente da fare per l'Italia con il Canada

Niente da fare per l'Italbasket, il Canada si rivela troppo forte e travolge gli azzurrini 79-60, aggiudicandosi il Mondiale Under 19 del Cairo. Una finale senza storia, che lascia un po' di amaro in bocca, ma non cambia il giudizio sui ragazzi di Capobianco, autori di un torneo iridato di altissimo livello chiuso con una più che meritata medaglia d'argento.

Gli azzurri segnano il primo canestro del match, ma un parziale di 12-0 fa scappare i canadesi, e il primo quarto è la fotocopia di quello con la Spagna: il dominio a rimbalzo dei nordamericani, unito ai cronici problemi dell'attacco italiano, producono il 24-10 con cui si chiudono i primi 10'. Nel secondo quarto le percentuali azzurre migliorano sensibilmente, ma i canadesi non calano e toccano anche il +21, prima che cinque punti in fila di Okeke riducano il divario sul 36-51 all'intervallo lungo (con un tiro da metà campo di Penna allo scadere che esce dopo aver girato beffardamente sul ferro). Purtroppo l'illusione della grande rimonta si spegne già all'inizio del terzo quarto: il Canada parte con due canestri in fila e a metà tempo ha 24 punti di vantaggio, chiudendo con largo anticipo la partita. L'ultimo quarto è pura accademia, l'orgoglio azzurro basta solo a ridurre lo svantaggio in termini onorevoli. Miglior realizzatore italiano Okeke con 14 punti, cui aggiunge 12 rimbalzi. In doppia cifra anche Oxilia e Penna, 12 punti a testa. Per i canadesi 18 della probabile futura star Nba R.J. Barrett.