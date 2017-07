Maxibasket: l’Italia Over 70 batte l’Uruguay

Avvio vincente per la nazionale azzurra Over 70, che ha giocato alle 8 di mattina la prima partita dei mondiali battendo l’Uruguay 46-29. L’Italia è sempre stata in avanti nel punteggio ed ha condotto in porto con sicurezza il primo impegno. Domattina secondo ostacolo, il Cile, di nuovo alle 8 di mattina. Una nuova vittoria può dare agli azzurri di coach Zorzi il primo posto e il passaporto per la fase successiva.

Due le armi vincenti dell’Italia: una difesa attenta e mai statica che ha concesso agli uruguaiani 7 punti per ogni quarto, e l’abilità di costruire conclusioni in contropiede e in entrata. È stato Nino Comelli, proprio in entrata, a rompere il ghiaccio in avvìo e a dare il primo vantaggio all’Italia, che si è portata nei primi due minuti sul 6-0. Peppe Vento, top scorer della gara con 15 punti, ha rincarato la dose in contropiede, e in breve il vantaggio è salito con gli azzurri che hanno chiuso il primo quarto 15 – 6. La difesa ha spento le velleità dei sudamericani, che sono incappati presto nelle stoppate degli ottimi Gambardella, Ceper e Cavallini. Dal secondo quarto in poi gli italiani hanno proseguito la loro marcia andando a segno soprattutto con Cedolini, Gambardella e Cavallini.

Giorgio Bortolozzi, l’azzurro più anziano in questi mondiali, con il numero 80 (la sua età!) sulla maglia, è andato a referto con un punto segnato su tiro libero. TeleRepubblica gli ha riservato una intervista. Interviste anche per coach Zorzi, Cavallini e Ceper. In tribuna Cedolini è stato incoraggiato dalla sua famiglia (7 persone in tutto); la famiglia di Cavallini – moglie e tre bimbi – lo ha applaudito sfoggiando una maglietta con la scritta: “Forza babbo!” con grande foto del babbo giocatore.