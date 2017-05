Basket: tutti gli appuntamenti della Nazionale

Sono stati resi noti tutti gli appuntamenti estivi della Nazionale italiana di basket di coach Ettore Messina in vista della prossima edizione del FIBA EuroBasket, in programma dal 31 agosto al 6 settembre a Tel Aviv, in Israele, e poi, in caso di qualificazione alla seconda fase, dal 7 al 17 settembre a Istanbul in Turchia.

Per preparare al meglio l’appuntamento europeo, la Nazionale disputerà dodici gare amichevoli in Italia e all’estero subito dopo aver concluso il training camp a Folgaria in Trentino, sede del raduno Azzurro per il sesto anno consecutivo. Il primo impegno sarà quello che vedrà scendere la Nazionale sul parquet contro Bielorussia, Ucraina e Paesi Bassi nella sesta edizione della Trentino Basket Cup. Dal Trentino, la Nazionale si trasferirà a Cagliari per disputare il 6 agosto un’amichevole contro la Nigeria campione d’Africa e poi un torneo con la stessa Nigeria, la Finlandia e la Turchia dall’11 al 13 agosto.

La preparazione dell'Italbasket proseguirà poi all'estero, tra Francia e Grecia. Dal 18 al 20 agosto, gli azzurri prenderanno parte a Tolosa ad un quadrangolare con Francia, Montenegro e Belgio, mentre dal 23 al 25 agosto saranno di scena nel Torneo dell'Acropoli contro Grecia, Serbia e Georgia.

IL PROGRAMMA DELLA NAZIONALE:

21-28 luglio

Training camp (Folgaria, Trento)

Trentino Basket Cup a Trento

29 luglio

Ucraina-Olanda

Italia-Bielorussia

30 luglio

Bielorussia-Ucraina/Olanda

Italia-Ucraina/Olanda

1-10 agosto

Raduno a Cagliari

Amichevole a Cagliari

6 agosto

Italia-Nigeria

Torneo a Cagliari

11 agosto

Turchia-Nigeria

Italia-Finlandia

12 agosto

Turchia-Finlandia

Italia-Nigeria

13 agosto

Finlandia-Nigeria

Italia-Turchia

Torneo a Tolosa (Francia)

18 agosto

Italia-Montenegro

Francia-Belgio

19 agosto

Italia-Belgio

Francia-Montenegro

20 agosto

Montenegro-Belgio

Italia-Francia

Torneo dell’Acropoli ad Atene (Grecia)

23 agosto – Atene

Italia-Serbia

Grecia-Georgia

24 agosto – Atene

Serbia-Georgia

Italia-Grecia

25 agosto – Atene

Italia-Georgia

Grecia-Serbia

28 agosto

Trasferimento a Tel Aviv

EuroBasket 2017 a Tel Aviv (Israele)

31 agosto – Tel Aviv

Italia-Israele

2 settembre – Tel Aviv

Italia-Ucraina

3 settembre – Tel Aviv

Italia-Lituania

5 settembre – Tel Aviv

Italia-Germania

6 settembre – Tel Aviv



Italia-Georgia

Dal 7 al 17 settembre la fase finale a Istanbul (Turchia)