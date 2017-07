Basket, Mondiale Under 19: impresa Italia, è finale

Impresa al Cairo dell'Italia Under 19, che vola in finale superando 66-63 la Spagna, al termine di una gara giocata con il cuore, ma quasi sempre ad inseguire. Domani ci sarà la finale, con tutta probabilità contro gli Usa, che ci hanno già sconfitto nel girone eliminatorio 98-65. Era dal 1991, nell'edizione di Edmonton in Canada, che la nostra Nazionale non raggiungeva l'ultimo atto del Mondiale di categoria

Primo quarto da incubo per gli azzurrini, che incassano un 3/3 dall'arco nei primi 2', e sono costretti a inseguire fin da subito. L'attacco produce la miseria di 9 punti nella prima frazione, chiusa sotto di 13. La riscossa italiana nel secondo quarto è firmata da due triple di Denegri e un canestro da sotto di Oxilia, per un 8-0 che, unito a una difesa aggressiva, rimette la gara in equilibrio; Visconti in entrata firma il -3 a 3'47'' dalla fine del secondo parziale, mentre due liberi di Okeke mandano gli azzurri al riposo lungo sotto di uno, 29-30. Nel terzo quarto la Spagna prova di nuovo a scappare, ma va al massimo a +6, e i ragazzi di Capobianco recuperano, portandosi per la prima volta in vantaggio con un canestro da 3 di Denegri a 2'54'' dalla fine del terzo periodo, chiuso comunque avanti dalle Furie Rosse grazie a una magia in entrata di Sanz Barrio allo scadere. Nell'ultima frazione l'attacco azzurro si inceppa, e la Spagna vola sul 60-49 a 3'29'' dalla fine. Ma questa Italia non molla mai, capitan Bucarelli da' il via al parziale di 10-0 che ci riporta a -1, poi realizza il gioco da tre punti a 11'' e 7 che vale il sorpasso. Vila sbaglia da sotto, gli azzurrini controllano il rimbalzo e Denegri dalla lunetta mette al sicuro la vittoria.

Migliori realizzatori azzurri: Bucarelli 15p. (10 nell'ultimo quarto), Denegri 14 (con 4 triple) e Oxilia 12. Per gli spagnoli, 15 punti di Font e 12 di Vila.

Appuntamento a domani, ore 20, per la finale.