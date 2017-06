Basket, i convocati di Ettore Messina: out Gentile

Inizia la calda estate dell'Italbasket in vista dei prossimi Europei. A meno di un mese dalla partenza della nuova stagione Azzurra, il ct Ettore Messina ha diramato l'elenco dei convocati per il training camp di Folgaria e per la Trentino Basket Cup. I giocatori scelti dall'assistant coach dei San Antonio Spurs sono 19, con altri cinque uomini a disposizione: i 24 compongono la lista FIBA. Scorrendo i nomi dei convocati, saltano subito all’occhio assenze illustri come quella di Alessandro Gentile, reduce da una stagione assai tribolata tra Milano, Grecia ed Israele, e Andrea Bargnani, alle prese con i soliti problemi fisici. C’è, invece, Daniel Hackett che nel corso della stagione era stato vittima di un brutto infortunio che lo aveva costretto a chiudere anzitempo la propria stagione con l'Olympiacos.

ECCO I 19 CONVOCATI:

Awudu Abass (1993, 200, A)

Pietro Aradori (1988, 194, G)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A)

Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G)

Paul Stephane Biligha (1990, 200, C)

Riccardo Cervi (1991, 214, C)

Andrea Cinciarini (1986, 193, P)

Marco Cusin (1985, 211, C)

Luigi Datome (1987, 203, A)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

Ariel Filloy (1987, 190, P)

Diego Flaccadori (1996, 192, G)

Danilo Gallinari (1988, 208, A)

Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G)

Nicolò Melli (1991, 205, A)

Davide Pascolo (1990, 203, A)

Stefano Tonut (1993, 194, G)

Luca Vitali (1986, 201, P)

Andrea Zerini (1988, 205, A)

GIOCATORI A DISPOSIZIONE:

Christian Burns (1985, 203, A/C)

Leonardo Candi (1997, 190, P)

Simone Fontecchio (1995, 203, A)

Antonio Iannuzzi (1991, 208, A/C)

Davide Moretti (1998, 188, P/G)

LO STAFF:

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Ettore Messina

Assistente Allenatore: Giordano Consolini

Assistente Allenatore: Stefano “Pino” Sacripanti

Assistente Allenatore: Mario Fioretti

Assistente Allenatore: Riccardo Fois

Assistente Allenatore: Marco Esposito (dal 22 al 28/07)

Preparatori Fisici: Matteo Panichi, Carlo Voltolini (dal 22 al 28/07)

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Dirigente Accompagnatore: Roberto Brunamonti

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Team Manager: Massimo Valle

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

IL PROGRAMMA:

Pala Folgaria (via Nazioni Unite, Folgaria)

22 luglio 2017

09.00/12.00 – Allenamento

17.00/20.00 – Allenamento

23 luglio 2017

10.00/12.30 – Allenamento (a porte aperte)

17.30/20.00 – Allenamento (a porte aperte)

24 luglio 2017

12.00/15.00 – Allenamento

25 luglio 2017

10.00/12.30 – Allenamento

17.30/20.00 – Allenamento

26 luglio 2017

10.00/12.30 – Allenamento (a porte aperte)

17.30/20.00 – Allenamento (a porte aperte)

27 luglio 2017

12.00/15.00 – Allenamento

28 luglio 2017

12.00/15.00 – Allenamento e trasferimento a Trento

Trentino Basket Cup – VI edizione (Pala Trento, via Fersina – Trento)

29 luglio 2017

11.30/12.25 – Allenamento

18.15 Ucraina-Paesi Bassi (diretta SkySport2HD)

20.45 ITALIA-Bielorussia (diretta SkySpor2tHD)

30 luglio 2017

18.15 Finale 3°-4° posto (diretta SkySport2HD)

20.45 Finale 1°-2° posto (diretta SkySport2HD)