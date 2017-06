Basket: Hackett diretto al Bamberg da Trinchieri

L'ultima stagione di Daniel Hackett è di quelle da dimenticare il più in fretta possibile. Il playmaker della Nazionale, infatti, è stato vittima di un brutto infortunio che ha posto fine alla sua stagione già a dicembre per la rottura del tendine del bicipite femorale. L'ex Olimpia Milano, però, ha pienamente recuperato ed è carico in vista del prossimo Europeo in cui intende recitare un ruolo da protagonista con la maglia dell’Italia di Ettore Messina.

"Mi sto allenando, anche durante il camp l'ho fatto, in accordo con lo staff azzurro - assicura Hackett in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport' -. Arriverò in Nazionale da Hackett: quando ho giocato, ho sempre dato il mio meglio. Non so come andrà dopo sei mesi senza partite, ma ho goduto del costante controllo dello staff, che mi ha dato la benedizione. Ettore è un secondo padre, mi ha dato una grande opportunità, mi scrive, mi ha seguito durante l'infortunio. Darò tutto quello che ho, il mio meglio".

Dopo l'esperienza tra le fila dell'Olympiacos, in Grecia, Hackett è pronto ad una nuova esperienza all'estero. Il classe 1987, infatti, è diretto in Bundesliga per giocare tra le fila del Bamberg campione di Germania agli ordini di coach Andrea Trinchieri: "Tutta l'esperienza ad Atene e nell'Olympiacos è stata una benedizione - prosegue l'ex Mens Sana Siena -. Ci tenevo a tornare ma non ho rimorsi: la campagna dei tifosi per tenermi dimostra che mi volevano bene. Dall'Italia nessun contatto. Se dovessi tornare lo farei volentieri per le mie due squadre del cuore, Pesaro e Siena. Sto finalizzando l'accordo con il Bamberg. Sono bastate due telefonate di Trinchieri per convincermi, al di là del lato economico: mi vuole al centro del progetto. Ma prima c'è la Nazionale".