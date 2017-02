Maxibasket: quante squadre italiane per i mondiali!

Franz Arrigoni e Roberto Quercia sono le new entry più recenti delle squadre azzurre che agli ordini di coach Tonino Zorzi scenderanno in campo ai campionati mondiali di maxibasket a Montecatini (30 giugno – 9 luglio). Arrigoni, illustre ex di Fortitudo Bologna e Mestre, entra nella nazionale Over 70, mentre Quercia va a rinforzare la nazionale Over 65 dopo aver chiuso la carriera a 40 anni passando per la Stella Azzurra Roma, Siena, Forlì, Roseto e Porto San Giorgio. Tutti e due hanno tenuto viva negli anni la passione per il basket, e ora eccoli in maglia azzurra, pronti per l’allenamento di venerdì 3 marzo a Verona. Bob Quercia deve tutto alle sue mani, fondamentali nella sua carriera di giocatore, e preziose da quando ha scoperto il suo talento nella pranoterapia, disciplina in cui è diventato affermato professionista. Entrambe le sue abilità possono essere un contributo prezioso per le formazioni azzurre di Tonino Zorzi.

Nomi nuovi - In precedenza c'erano stati altri nomi nuovi che si erano aggiunti alla lista degli 'Over' di coach Zorzi. Ben tre arrivano da Napoli per la formazione Over 65: sono Claudio Talamas e Carlo Napolitano, entrambi con un passato di spicco nella Juve Caserta degli Anni Settanta, e Luciano Giannini. Da Gorizia arriva per la nazionale Over 70 Enzo Tomasella, anche lui con un passato illustre nella Juve Caserta; e da Verona ecco il play Pino Zanardi, anch’egli per la rappresentativa Over 70. Ci sono poi due esordienti in allenamento con la formazione azzurra Over 70 anche. Il primo è il triestino Giuliano Ceper, che fu convocato negli anni Sessanta nella nazionale sperimentale; il secondo è Dodo Rusconi (Over 70), carico di successi da giocatore con la grande Ignis Varese (6 scudetti e 4 Coppe Campioni, tanto per dire) e con una lunga carriera di allenatore non certo conclusa. E per l’avventura dei mondiali Rusconi è anche il vice di coach Zorzi.

Appello per Over 75 – Non ci sono nuovi arrivi invece per la categoria più avanzata, la formazione Over 75, che attualmente conta nove giocatori, che sono un po’ pochi, tenendo conto del fatto che, in una squadra dell’età più avanzata sono necessari molti cambi. Parte perciò un appello diretto a coloro che sono nati dal 1942 in poi. Chi è in buone condizioni di salute, con un passato di giocatore - non necessariamente in serie A - e ha voglia di rimettersi in gioco, si faccia avanti e chiami il sottoscritto, Mario Natucci al 338.3802053.

Sessantenni d'assalto - A un precedente appello per la categoria Over 60 hanno risposto in parecchi. Al punto che si stanno formando due rappresentative, una a Milano e l’altra a Bologna. Alla prima, che si sta organizzando con la regia di Pino Maccheroni (ex di Mobilquattro – Xerox Milano) hanno aderito, fra gli altri, Loris Benelli (ex di Virtus e Fortitudo), Maurizio Benatti (ex di Innocenti Milano e Torino), Silvio Donadoni (ex di Caserta), Giovanni Boniolo (ex del Petrarca Padova). I sessantenni d’assalto di Bologna vogliono partecipare ai mondiali di Montecatini con la sigla “Basket City”. Peppe Ponzoni, gran capo della Federazione Maxibasket (Fimba) in Italia, suggerisce peraltro di fare una sola squadra con i migliori elementi anziché dividere le forze in due squadre.

Cresce la maxi-mania – La febbre dei mondiali di maxibasket è contagiosa. Siamo in piena maxi-mania. Da Pesaro Carlo Ripanti fa sapere che da anni si tiene in forma, insieme con altri nove appassionati, quasi tutti Over 65, che si allenano puntualmente una volta alla settimana. Per la rassegna iridata di Montecatini sarebbero pronti, allenati e affiatati. Vedremo se avremo una seconda rappresentativa italiana Over 65.

Non è finita. A Napoli veniamo a sapere da Stefano Prestisimone che un bel gruppo di Over 55 sta organizzandosi per allestire una rappresentativa per i mondiali. Qui, nella stessa categoria, troveranno la formazione di Peppe Ponzoni, che ha chiamato accanto a sé atleti già rodati in numerose competizioni internazionali del Maxibasket, a cominciare da Marco Solfrini e da Marco Tirel, coronati da titoli europei e mondiali in anni recenti.

350 squadre iscritte, record mondiale – La maxi-mania non ha contagiato soltanto gli ‘highlander’ italiani. Da tutto il mondo fioccano le richieste di iscrizione da parte di squadre maschili e femminili. A oggi le formazioni scritte ufficialmente sono già 350, ed è stato così polverizzato il precedente record di 232 squadre registrato a Orlando (Florida) nel 2015. Mario Boni, stella degli Over 50 azzurri, che è fra gli organizzatori del mondiale, snocciola i numeri: «Novecento partite circa, gare in 18-20 palazzetti tra le province di Pistoia e Lucca e cinque squadre per ogni girone»