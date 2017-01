L'Olimpia Milano torna dalla Russia con una pesante sconfitta per 101-64 subita per mano del Cska Mosca campione in carica dell'Eurolega. Il tecnico Jasmin Repesa, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro, non cerca alibi e attacca: "Sono veramente arrabbiato per come abbiamo giocato nel primo tempo. Tutto di quello di cui abbiamo parlato in fase di preparazione, non è stato fatto e la partita è finita dopo il primo quarto. Avevamo parlato di come attaccare la loro difesa aggressiva senza palle perse, invece li abbiamo lasciati correre, così hanno segnato canestri facili e preso fiducia".

Fin dai primi minuti non c'è stata partita con i giocatori del Cska che arrivavano per primi su tutti i palloni conquistando un vantaggio di oltre 40 punti nel quarto parziale: "Mi dispiace molto per i nostri tifosi e per la società - prosegue Repesa -. Complimenti al Cska, ma è stata una prestazione ampiamente al di sotto delle aspettative. Venivamo da due buone partite, mi aspettavo un altro passo avanti, parlando della qualità del gioco, dell'intensità e della concentrazione. Invece, è avvenuto tutto il contrario".