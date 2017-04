Eurolega: l'Unics Kazan schianta Milano, EA7 ultima

L'Unics Kazan affonda 91-68 l'Olimpia Milano al Forum di Assago nell'ultima giornata di Eurolega. I russi, reduci da dodici sconfitte consecutive, agganciano l'EA7 in classifica ma la condannano all'ultimo posto in virtù degli scontri diretti. La squadra di Repesa, dopo un buon avvio, viene travolta nel terzo quarto (10-29 il parziale per gli ospiti) ed esce dal campo tra i fischi dei tifosi al termine di una stagione europea da dimenticare.





Il vantaggio massimo raggiunge i 6 punti (34-28) nel corso del secondo quarto. I russi restano in scia e nel terzo parziale si scatenano approfittando anche del blackout milanese., trascinato dall'ex Keith(13 punti) e da Latavious(20), chiude virtualmente i conti già in avvio di ultimo quarto. Il gap finale di 23 lunghezze è una punizione durissima per l'EA7 che termina la sua corsa all'ultimo posto della regular season con 8 vittorie e 22 ko. Tra i padroni di casa vanno in doppia cifra solo Pascolo (18 punti) e Sanders (14).