Eurolega: Milano cade ancora, lo Zalgiris sorride

Non si ferma la crisi dell'Olimpia Milano che, nella 15esima giornata di Eurolega, perde 78-70 al Forum contro lo Zalgiris Kaunas e chiude nel peggiore dei modi questo 2016. Per l'EA7 matura l'ottava sconfitta consecutiva nel massimo torneo continentale con il conseguente ultimo posto in classifica. A rendere ancora più amara la serata per gli uomini di Jasmin Repesa (sempre in bilico) è l'uscita anticipata di Rakim Sanders per infortunio.





In ungremito da quasi 10mila spettatori, l'avvio diè da incubo. I lituani di coach Jasikevicius partono col piede sull'acceleratore e arrivano ad avere un margine di +9 (33-42) a inizio del terzo quarto.però si sveglia e piazza un sorprendente parziale di 13-0 che sembra far cambiare le sorti del match. A questo punto, però,(tra i migliori con 15 punti) è costretto ad uscire dal campo per un sospetto stiramento alla schiena. E come di colposi spegne. Il quarto quarto il Forum assiste impotente al dominio delloche prende il largo trascinato da un ispiratissimo Arturas(16 punti) che mette a segno 2 triple di fila in apertura di frazione. Il parziale di 11-0 per il Kaunas spegne definitivamente le velleità dell'e il futuro diè sempre più in bilico nonostante le rassicurazioni arrivate da Livio