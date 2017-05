Eurolega: Final Four al via, spettacolo a Istanbul

Prende il via questo pomeriggio al Sinan Erdem Dome di Istanbul la Final Four di Eurolega. Quattro squadre sono pronte a giocarsi il titolo al termine di un lunghissimo cammino iniziato a ottobre con l'attuazione del nuovo format del torneo. Si parte alle 17.30 con la prima semifinale tra il Cska Mosca campione in carica e l'Olympiacos mentre alle 20.30 va in scena la sfida tra il Fenerbahce di Gigi Datome e il Real Madrid.





Nella splendida cornice deldi, impianto capace di contenere circa 16mila persone, ilsi presenta con l'obiettivo di centrare l'ottavo titolo della sua storia e difendere quello conquistato nella passata stagione. Per farlo, però,e compagni dovranno innanzitutto batterereduce da un'impresa contro l'Efes Pilsen. I turchi, avanti 2-1 nella serie, non sono riusciti a chiudere i conti nella casalinga gara-4 prima di arrendersi nella decisiva gara-5 al Pireo. Il Cska ha vinto 7 degli ultimi 11 scontri diretti masi è imposto 3 volte nellein semifinale nel 2013 e 2015 e nella finalissima del 2012 con un tiro allo scadere diAlle 20.30 è il turno delche, pur disputando le gare interne in un'altra arena, avrà dalla sua parte il tifo dei tifosi turchi delerzaconsecutiva per il club di Istanbul: due anni fa fu eliminato in semifinale proprio dal Real Madrid mentre nella passata stagione perse contro il Cska. Coachpotrà contare sull'esperienza dell'italiano Gigi Datome ma soprattutto sulla classe di Bogdan Bogdanovic. Inoltre il Fener è chiamato all'impresa di diventare il primo club turco a vincere un'Eurolega. Il Real vanta il maggior numero di successi (9) nella competizione e si è imposto l'ultima volta nell'edizione del 2015 disputata a Madrid. Gli spagnoli hanno chiuso al comando la regular season e potranno fare affidamento, oltre che sulle certezze Sergioe Felipe Reyes, anche sul talento di Luka, sloveno classe 1999 già in orbita Nba.