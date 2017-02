Eurolega: Darussafaka ribaltato, l'Olimpia resta in vita

L'Olimpia Milano batte 89-87 il Durassafaka al termine di un'incredibile rimonta nella 21esima giornata di Eurolega e mantiene vive le flebili speranze di accedere ai playoff agganciando al terzultimo posto il Kazan e il Maccabi Tel Aviv con 7 successi a fronte di 14 ko. Con 10 vittorie in ottava posizione restano proprio i turchi che dilapidano al Forum un vantaggio di 25 punti (68-43) maturato nel terzo quarto. Pascolo e Simon siglano 15 punti.





Match dai due volti quello delcon ilche domina in lungo e in largo nella prima parte cogliendo grazie ai canestri dell'ex Pistoia Brad(20 punti) il massimo vantaggio in apertura di terzo quarto (+25). Da quel momento in poi l'inerzia dell'incontro cambia radicalmente: l'Olimpia, sospinta dal suo pubblico, prende in mano le redini del gioco e piazza un parziale di 13-0 a cavallo dell'ultimo intervallo.Davidesale in cattedra e si infila come vuole nella linea difensiva dei turchi. A 1'30" dalla sirena è proprio Pascolo a siglare il sorpasso (83-82) dalla lunetta mentre a chiudere virtualmente i conti ci pensache firma il +3. Nel finalesbaglia due liberi e così l'Olimpia torna alla vittoria dopo i ko con Avellino in campionato e con il Real Madrid in. Il cammino verso i playoff resta comunque impervio per i ragazzi di Repesa che però restano vivi a -3 successi dall'ottavo e ultimo posto in classifica utile per accedere alla fase successiva e occupato proprio dal Durassafaka. Venerdì prossimotornerà in campo in Turchia contro l', altra squadra in lotta per la zona playoff.