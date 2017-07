Basket, Eurolega: presentato il calendario della stagione 2017-2018

L'Eurolega ha comunicato il calendario della nuova stagione, che prenderà il via il 12 ottobre e si concluderà il 20 maggio 2018 con la finalissima alla Kombank Arena di Belgrado. Sono sedici i club a prendere il via alla manifestazione, di cui cinque spagnoli (Real Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia e Baskonia), due greci (Olympiacos e Panathinaikos), due russi (CSKA e Khimki), due turchi (Fenerbahce e Anodolou Efes), uno croato (Stella Rossa), uno di Israele (Maccabi Tel Aviv), uno tedesco (Bamberg), uno lituano ( Zalgris) e uno italiano (Olimpia Milano).

Per la squadra di Simone Pianigiani subito un inizio difficile con cinque match molto complicati; l'Olimpia, infattì, esordisce in Russia sul campo del CSKA per poi giocare, la settimana successiva, la prima al Forum contro il Fenerbahce campione d'Europa. Terzo match in spagna sul parquet del Real Madrid, poi si torna in Italia per affrontare il Barcellona e infine si vola a Israele per giocare contro il Maccabi. Dopo questi primi impegnativi match, il calendario dell'Olimpia diventa leggermente più facile; infattì, gli uomini di Pianiggiani devono affrontare prima lo Zalgris poi il Valencia e infine il Bamberg di Trinchieri. Nelle ultime quattro giornate l'Olimpia gioca contro le due squadre greghe, Olympiacos e Panathinaikos, i turchi dell'Efes e conclude la fase di qualificazione ai playoff, sfidando l'atra squadra di Mosca: il Khimki.