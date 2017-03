Eurolega: Olimpia corsara, Zalgiris Kaunas piegato

Prova d'orgoglio per l'Olimpia Milano che, nella penultima giornata della regular season di Eurolega, batte 88-84 in Lituania lo Zalgiris Kaunas. La squadra di Repesa, pur con molti indisponibili, vince la seconda gara in trasferta in questa difficile stagione continentale e abbandona l'ultimo posto in classifica. Sarà comunque decisiva la sfida di settimana prossima in casa contro l'Unics Kazan per evitare di essere il fanalino di coda.



In avvio di gara, reduce da sette sconfitte di fila in, fatica a tenere a bada l'attacco dei lituani e subisce un primo parziale di 11-2 dopo appena 3 minuti. Nel secondo periodo i ragazzi disi riscattano e mettono per la prima volta dell'incontro la testa davanti (35-34 al 17'). Il Kaunas cerca nuovamente di scappare in avvio di terzo quarto grazie ai canestri di Kevin(16 punti) e Lukas(15) marisponde con 8 punti di fila di Ricky, che chiude la sua prova a quota 16. A siglare il canestro della partita è però Andreache piazza la tripla del +4 al 39'. L'azzurro chiude con 17 punti, gli stessi di Jamel, attualmente penultima, affronterà venerdì prossimo nella giornata conclusiva della regular season di Eurolega l'Unicscon l'obiettivo di vincere ed evitare l'ultimo posto in classifica.